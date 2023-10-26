Hull City deplasmanda rahat kazandı
İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı mağlup etti.
İngiltere Championship 13. hafta karşılaşmasında Hull City deplasmanda Birmingham'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Liam Delap ve 74. dakikada Jaden Philogene-Bidace kaydetti.
Hull City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 20'ye çıkartırken, Birmingham ise 18 puanda kaldıı.
Hull City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Preston'u ağrılarken, Birmingham ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!