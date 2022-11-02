Hull City evinde Middlesbrough'ya kaybetti
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Middlesbrough'ya 3-1 mağlup oldu.
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Middlesbrough'ya konuk oldu. MKM Stadı'nda oynanan maçta Hull, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada Hull City'nin tek sayısı 60'ta Cyrus Christie'den gelirken Middlesbrough'un gollerini ise 30'da Akpom ve 63 ile 80'de Figueiredo ve Christie kendi kalelerine kaydetti.
Mücadelede Ozan Tufan 80 dakika sahada kalırken Doğukan Sinik 55'te oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Hull City galibiyet hasretini iki maça çıkardı ve 20 puanda kaldı. Middlesbrough ise 20 puana yükseldi.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası
- Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Mahir Ünal'ın istifasının ardından AKP'de çatlak