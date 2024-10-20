Hull City evinde Sunderland'e boyun eğdi!

İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

Hull City evinde Sunderland'e boyun eğdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 19:31

İngiltere Championship 10. hafta maçında Hull City, sahasında Sunderland ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip Sunderland 1-0'lık skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Wilson Isidor attı.

Hull City'de Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, 12 puanda kaldı. Sunderland, 22 puana yükseldi.

Hull City, ligde gelecek hafta Burnley'i ağırlayacak. Sunderland, bu kez Luton Town deplasmanına gidecek.


Etiketler: #hull city #Sunderland #İngiltere Championship

İlgili Haberler

Hull City'den flaş açıklama: 'Takip ettiğimiz sürpriz Türk oyuncular var'

Hull City'den flaş açıklama: 'Takip ettiğimiz sürpriz Türk oyuncular var'
Hazırlık maçında Hull City, Alanyaspor'u yendi

Hazırlık maçında Hull City, Alanyaspor'u yendi
Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!

Hull City'den sürpriz karar: Tan Kesler ile yollar ayrıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler