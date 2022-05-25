Hull City, Hataysporlu Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için transfer teklifi yaptı
Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'da başkanvekili Mustafa Özat, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi'ye gelen transfer teklifi hakkında konuştu. Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan Ömer Erdoğan, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi hakkında açıklama geldi.
Güney ekibinde başkanvekili Mustafa Özat, iki oyuncuları için Hull City'den teklif geldiğini belirtti.
HULL CITY TEKLİFTE BULUNDU
Radyospor'da açıklamalarda bulunan Özat, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz takımı Hull City'den iki futbolcuları için teklif aldıklarını açıkladı. Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik" dedi.
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