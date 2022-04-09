Hull City, iki maç sonra kazanmasını bildi!
İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.
Ligin 41. haftasında Hull City, 1-0'lık skorla mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Tarsus zamlara meydan okuyor
- Formula 1 Avustralya GP Başladı! Bu hafta yarış programı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Tesla, Tüm Dünyada Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı
- Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı
- Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
- 'Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin'
- Geleceğin mesleği: 'Influencerlık'
- Agatha Christie’nin kayıp on bir günü!
- Haftanın güncel çocuk kitapları...