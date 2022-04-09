Hull City, iki maç sonra kazanmasını bildi!

09 Nisan 2022 Cumartesi, 19:15

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'te Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Ligin 41. haftasında Hull City, 1-0'lık skorla mağlup etti. Hull City'ye galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında kendi sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.