Hull City ile Preston yenişemedi!

Championship 33. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 20:13
Hull City ile Preston yenişemedi!
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Championship 33. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile karşılaştı.

The MKM Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hull City'de forma giyen Ozan Tufan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Hull City, Preston maçına geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketi sebebiyle "Türkiye'yle birlikteyiz" yazılı formayla sahaya çıktı.

Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki ekip de puanını 42'ye çıkardı.


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