Hull City, İstanbul'a geldi!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi çalışmaları için Türkiye'ye geldi. İngiliz ekibi, Türkiye'de Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.
İngiliz ekibi, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.
DOSTLUK MAÇLARI
Hull City, 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.
ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPACAK
17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde düzenlenecek basın toplantısında Hull City'nin yeni sezon hedefleri ve planlamaları konuşulacak.
Spor Haberleri
- Lazio'dan Immobile açıklaması!
- Philippe Coutinho, 16 yıl sonra geri döndü
- Hull City, İstanbul'a geldi!
- Galatasaray HDI Sigorta, Caner Ergül'ü transfer etti!
- Lazio'dan Ciro Immobile açıklaması!
- Dursun Özbek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
- EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
- Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih açıklandı!
- Arda Güler'in yeni forma numarası belli oldu!
- Hollanda ekibi, Alanyasporlu Onur Demir'i transfer etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- Tarihi bina alev alev: Kubbesi çöktü
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?
- Emekli maaşları için kritik toplantı