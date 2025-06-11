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Hull City, Jakirovic'i açıkladı!

Hull City, Jakirovic'i açıkladı!

11.06.2025 12:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City, Jakirovic'i açıkladı!

Hull City, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini açıkladı.

Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Sergej Jakirovic, Hull City'nin başına geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini açıkladı.

İngiliz temsilcisi, 48 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic'in açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Bosnalı teknik adamla güvendiğini söyledi ve, "Onun, bize getireceği futbola inanıyoruz ve daha da önemlisi, kariyeri boyunca kazanan biri olduğunu kanıtlamış bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Kayserispor'un başında 17 maça çıkan Sergej Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.


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