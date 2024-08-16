Hull City, Mason Burstow'u transfer etti!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:46

Güncelleme: 16.08.2024 - 18:46

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premer Lig ekibi Chelsea'den transfer yaptı.

İngiliz ekibi, Chelsea'den 21 yaşındaki forvet Mason Burstow'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonu Sunderland'de kiralık olarak geçirdi. İngiliz ekibinde 20 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 1 asist yaptı.