Hull City'nin Premier Lig'e çıkma maçı öncesi olay: Takım otobüsünün camı kırıldı

23.05.2026 15:30:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşılaşacak Hull City'nin takım otobüsü taşlı ve şişeli saldırıya uğradı.

İngiltere Championship play-off finalinde bugün Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek Hull City, kritik mücadele öncesinde tatsız bir olay yaşadı. Hull City'nin takım otobüsü, oyuncuları almaya giderken saldırıya uğradı. 

Sky Sports'un aktardığı bilgiye göre, takım otobüsüne bazı kişiler tarafından taş ve şişe atıldı. Yaşanan olay sonrası otobüste hasar meydana gelirken, camlardan birinin kırıldığı belirtildi.

"TAŞLAR VE ŞİŞELER ATILDI"

Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya rağmen Hull City kafilesinin Wembley Stadyumu'na ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı ve takımın planlanan şekilde kısa yolculuğunu gerçekleştireceği aktarıldı.

'Casusluk' soruşturmasında karar çıktı: Hull City'nin finaldeki rakibi men edildi! Championship play-off finalinde yükselen Hull City'nin rakibi olan Southampton, "casusluk" nedeniyle finalden ihraç edildi. Southampton'ın yerine Middlesbrough finalde oynayacak.
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor' İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig yolunda play-off finaline yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.