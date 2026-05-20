Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması

İngiltere Championship'te sezonu dördüncü sırada tamamlayıp play-off yarı finalinde Middlesbrough'u yenerek finale yükselen Southampton, karşılaşma öncesinde rakibinin antrenmanını gizli bir şekilde izlemekle suçlanmıştı. Southampton hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı ve kulüp finalden ihraç edildi. Soruşturma sonrası alınan karar doğrultusunda ise Hull City'nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuya ilişkin NOW Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz. Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor."