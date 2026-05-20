Cumhuriyet Gazetesi Logo
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması

Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması

20.05.2026 16:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması

İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere Championship'te sezonu dördüncü sırada tamamlayıp play-off yarı finalinde Middlesbrough'u yenerek finale yükselen Southampton, karşılaşma öncesinde rakibinin antrenmanını gizli bir şekilde izlemekle suçlanmıştı. Southampton hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı ve kulüp finalden ihraç edildi. Soruşturma sonrası alınan karar doğrultusunda ise Hull City'nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuya ilişkin NOW Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durumsa tabii ki itirazımız olamaz. Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor."

İlgili Konular: #acun ılıcalı #hull city #premier lig

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Asıl problemi, kendi içindeki düşmanları'
Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Asıl problemi, kendi içindeki düşmanları' Fenerbahçeli eski yönetici Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm" dedi.
Adım adım Premier Lig'e: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde!
Adım adım Premier Lig'e: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde! İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor'
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor' İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig yolunda play-off finaline yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.