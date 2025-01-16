Hull City, Nordin Amrabat ile anlaştı!
Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Hull City ile Amrabat arasındaki anlaşmanın kısa süreli bir sözleşme olduğu belirtildi.
Amrabat'ın, Hull City'nin cumartesi günü Millwall ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroda yer alacağı ifade edildi.
11 Ocak'ta AEK Atina'dan ayrılan Amrabat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.
AEK Atina'da bu sezon 9 maçta süre bulan Amrabat, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #hull city #acun ılıcalı #Nordin Amrabat #galatasaray
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