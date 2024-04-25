Hull City play-off iddiasını sürdürdü!

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:01
Hull City play-off iddiasını sürdürdü!
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İngiltere Championship 38. hafta maçında Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City, deplasmanda 3-2 kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Philogene-Bidace, 45+1'de penaltıdan Fabio Carvalho ve 78. dakikada Noah Ohio kaydetti.

Coventry'nin golleri 36. dakikada Kaset Palmer, 58. dakikada Bobby Thomas ile geldi.

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Hull City'de Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ise 76. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 69 yaparak play-off iddiasını sürdürdü. Coventry, 63 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Hull City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Coventry, Blackburn deplasmanına gidecek.


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