Hull City play-off iddiasını sürdürdü!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 3-2 mağlup etti.
İngiltere Championship 38. hafta maçında Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City, deplasmanda 3-2 kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Philogene-Bidace, 45+1'de penaltıdan Fabio Carvalho ve 78. dakikada Noah Ohio kaydetti.
Coventry'nin golleri 36. dakikada Kaset Palmer, 58. dakikada Bobby Thomas ile geldi.
MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ
Hull City'de Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ise 76. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 69 yaparak play-off iddiasını sürdürdü. Coventry, 63 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Hull City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Coventry, Blackburn deplasmanına gidecek.
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