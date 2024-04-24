Fenerbahçeli Dominik Livakovic'ten penaltı isyanı: 'Görüntülerde net bir şekilde belli oluyor'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:31

Güncelleme: 24.04.2024 - 12:31

Fenerbahçe'nin Sivas karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla gelen penaltıyla 2 puan kaybedip şampiyonluk yolunda yara alması sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasında isyanına yol açtı.

DEFALARCA PENALTI POZİSYONUNU İZLEDİLER

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi.

Pozisyonun penaltı olmadığını ifade eden başta İsmail Kartal olmak üzere; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, teknik ekipteki diğer isimlerin soyunma odasındaki tepkisi koridorlarda çınladı.

"MÜDAHALEM RAKİBİN VURUŞUNU ENGELLEMİYOR"

Hürriyet'in aktardığına göre, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı:

"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor."