Hull City sekiz maçtır galibiyete hasret!
İngiltere Championshp'in 16. hafta maçında Hull City, deplasmanda Luton Town'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Championshp'in 16. hafta karşılaşmasında Hull City, Luton Town'a konuk oldu. Kenilworth Road Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Hull City, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Luton Town'a galibiyeti getiren tek golü 33'te Mark McCuinness kaydetti.
Hull City, bu mağlubiyetin ardından ligde 8 maç üst üste galip gelemedi.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City bu maçın ardından 15 puanda kaldı. Luton Town puanını 18'e yükseltti.
İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, Sheffield Wednesday'i konuk edecek. Luton Town, Leeds United deplasmanına gidecek.
Spor Haberleri
- Guardiola ve Manchester City'nin kabusu devam ediyor!
- Okan Buruk'tan zemin isyanı!
- Dev maçta gol sesi çıkmadı!
- Hull City sekiz maçtır galibiyete hasret!
- Nesibe Aydın, evinde az farkla da olsa galip geldi
- Fenerbahçe Medicana, evinde set vermeden galip
- Volkan Demirel'den maç sonu hakem tepkisi!
- Galatasaray'da maç sonu gerginlik!
- Galatasaray'dan tarihi rekor; 12 haftada 34 puan
- Atletico, Aleves'i Griezmann ve Sörloth ile geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti