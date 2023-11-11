Hull City son dakikada galibiyeti kaptı!
İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City evinde konuk ettiği Huddersfield'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Championship 16. hafta karşılaşmasında Hull City sahasında ağırladığı Huddersfield'ı ile 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Liam Delap kaydetti. Hull City'de, Milli futbolcumuz Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Hull City bu beraberlikle puanını 28'e yükseltirken, Huddersfield'da 14 puanda kaldı.
Hull City bir sonraki karşılaşmasında Swensea City'e konuk olurken, Huddersfield sahasında Southampton'u ağırlayacak.
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