Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler iddialı konuştu
İngiltere Championsip Ligi ekibi Hull City'nin Sportif Direktörü Tan Kesler, takım sahibi Acun Ilıcalı'nın hedeflerini açıkladı.
Sporx'in İngiliz basınından aktardığına göre, Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler, takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
Önceki günlerde Acun Ilıcalı takıma önemli bir forvet kazandıracaklarını açıklamıştı. Ilıcalı ile aynı doğrultuda ifadeler kullanan Kesler "Çalışmalarımıza çoktan başladık. Uluslararası gözlemcilerimiz ve danışmanlarımız, takımı ileriye taşıyabilecek potansiyeldeki oyunculara bakıyorlar. Lee Darnbrough (Baş Gözlemci) ve ekibiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ona ve ekibine güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim" diye konuştu.
"BAŞKANIN HEDEFİ İLK ALTI"
Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız" dedi.
HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAZANDI
İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City, Peterborough United'ı deplasmanda 3-0 yendi ve 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
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