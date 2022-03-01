Mastercard ve Visa'dan Rusya'ya yaptırım kararı
Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra büyük bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya. Birçok ülke, art arda Rusya ile ilgili aldığı kararları duyururken, bir hamle de Visa ve Mastercard'tan geldi. Her iki finans şirketi de, ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar doğrultusunda çok sayıda Rus finans kuruluşunu ödeme ağından engellediğini duyurdu.
Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 6. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı.
Geçen günlerde Rusya'nın 1973 yılında kullanılmaya başlanan uluslararası transfer işlemlerini hızlandıran bir protokol konumundaki SWIFT sisteminden çıkarılacağı da duyurulmuştu. Bu süreçte çeşitli sosyal medya platformları da, Rusya özelinde yaptırımlar uyguladı.
Son olarak, Rusya için yapılan yaptırımlara, finans ve ödeme dünyasının en önemli kuruluşları arasında bulunan Visa ve Mastercard da katıldı.
MASTERCARD VE VİSA, RUSYA’YA YAPTIRIM KARARI ALDI
ShiftDelete'in haberine göre; Visa ve Mastercard, uygulanan hükümet yaptırımları kapsamında Rusya merkezli finansal kuruluşlarını ödeme ağından engellemeye başlayacağını duyurdu. Engellenen finans kuruluşları arasında Rusya Merkez Bankası ve Rusya'nın en büyük bankaları arasında bulunan VTB Bank da yer alıyor.
Bunun yanı sıra iki şirket de bu süreçte düzenleyici kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışarak ileride gelebilecek yeni kararlara uyum sağlayacaklarını açıkladı.
ATM'LERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İki şirket, yaptırım kararına ek olarak bu süreçte Ukrayna’nın yanında olduklarını gösterme amacıyla ülkeye 2’şer milyon dolar insani yardım yapma kararı aldı. Bunun dışında Rus vatandaşları da söz konusu yaptırım kararları nedeni para çekimini durdurulacağı iddiasıyla ATM’lerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
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