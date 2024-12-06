Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktörlük görevine Rubén Selles'in getirildiğini açıkladı.

Hull City, yeni teknik direktörünü açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 22:19

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Ruben Selles'in getirildiğini açıkladı.

Selles, teknik direktörlük kariyerinde Southampton ve son olarak Reading kulübünü çalıştırmıştı.


Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #İngiltere Championship #Ruben Selles
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