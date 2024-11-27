Hull City'de Tim Walter ile yollar ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Tim Walter ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktör Tim Walter ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İngiltere Championship'te çıktığı son 9 maçın 6'sını kaybeden ve 3'ünde berabere kalan Hull City, 15 puanla küme düşme hattına gerilemişti.
Acun Ilıcalı'nın kulübü, teknik direktör Tim Walter ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Tim Walter ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve A takım antrenörü Andy Dawson'ın geçici olarak takımı çalıştıracağı ifade edildi.
Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #Tim Walter
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