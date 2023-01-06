Hull City'den Beşiktaş'a Ozan Tufan yanıtı

06 Ocak 2023 Cuma, 16:58

Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı ilk tekliften olumlu sonuç alamadı.

NTV Spor'un haberine göre Hull City, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi. Haberde İngiliz ekibinin, 27 yaşındaki oyuncunun transferine bonservisinin alınması halinde onay vereceği ifade edildi.

Ozan Tufan

2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

İddiaya göre Hull City, Ozan için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah-beyazlıların ise devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istemediği belirtildi.

Kulüplerin bir kez daha görüşüp anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.

Şenol Güneş

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için yaptığı açıklamada, "Hocamız Ozan Tufan’ı Bursaspor’dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş’in futbol aklı, Beşiktaş’ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.