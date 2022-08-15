Hull City'den Dimitris Pelkas açıklaması geldi: Bu transfer bizim için iyi olacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:09

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. NTV Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un planlarında yer almayan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ın satın alma opsiyonlu kiralanmasına yönelik İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu tarafı ile sözleşme ayrıntılarını görüşen İngiliz ekibi, transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturacak.

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023’te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

SON OLARAK ALLAHYAR VE OZAN TUFAN'I KADROSUNA KATTI

Hull City, Fenerbahçe’den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan’ı da kadrosuna katmıştı.

2.2 milyon Euro’ya Paok’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI!

Norwich City'yi sahalarında 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Hull City Teknik Direktörü Sota Arveladze, "Sadece, Pelkas'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Bildiğiniz gibi ayrıca o bir Milli takım oyuncusu. Transferin ne kadar çabuk bitip bitmeyeceğini bilmiyorum ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak" dedi.