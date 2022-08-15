Sivasspor, Charilaos Charisis ile sözleşme imzaladı
Demir Grup Sivasspor, Yunan orta saha oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde Atromitos forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 4 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde başkan vekili Erdal Sarılar yer aldı.
12 Ocak 1995'te Yunanistan'ın Ioannina şehrinde dünyaya gelen Charilaos Charisis, futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos'ta görev yaptı. Merkez orta sahada görev yapan oyuncu, kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.
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