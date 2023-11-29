Hull City'den farklı galibiyet
Hull City, ligde sahasında Rotherham United'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Rotherham United ile karşı karşıya geldi. Ligin 18. haftasında oynanan maçı Hull City, 4-1'lik skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tyler Mortonü, 9 ve 48. dakikalarda Jaden Philogene-Bidace ve 20. dakikada Scott Twine attı. Rotherham United'ın tek golü 59. dakikada Grant Hall'dan geldi.
Hull City'de Ozan Tufan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hull City, 30 puana yükseldi. Rotherham United 12 puana kaldı.
Hull City, ligde gelecek hafta sahasında Watford ile karşı karşıya gelecek. Rotherham, bu kez Birmingham deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- 'Terim Fonu'na ilişkin tüm iddialara yanıt
- Özel'den tüm partilere 'işbirliği' çağrısı