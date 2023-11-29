Hull City'den farklı galibiyet

Hull City, ligde sahasında Rotherham United'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:39
Hull City'den farklı galibiyet
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İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Rotherham United ile karşı karşıya geldi. Ligin 18. haftasında oynanan maçı Hull City, 4-1'lik skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tyler Mortonü, 9 ve 48. dakikalarda Jaden Philogene-Bidace ve 20. dakikada Scott Twine attı. Rotherham United'ın tek golü 59. dakikada Grant Hall'dan geldi.

Hull City'de Ozan Tufan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City, 30 puana yükseldi. Rotherham United 12 puana kaldı.

Hull City, ligde gelecek hafta sahasında Watford ile karşı karşıya gelecek. Rotherham, bu kez Birmingham deplasmanına gidecek.


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