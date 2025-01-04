Hull City'den muhteşem geri dönüş!
Hull City, lider Leeds karşısında 3-1'den geri dönüp 1 puanı kaptı.
İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City ile Leeds United karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük skorla berabere bitti.
Hull City, 5. dakikada Abu Kamara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leeds, 46. dakikada Tanaka, 62. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Joel Piroe'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Hull, 81. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro farkı 1'e indirdi. Abu Kamara, ikinci kez sahne aldı ve 89. dakikada skora eşitliği getirdi.
Puanını 23 yapan Hull City, küme düşme hattından kurtulamadı. Lider Leeds ise puanını 53'e çıkardı.
Hull gelecek hafta Milwall'a konuk olacak. Leeds, gelecek hafta Sheffield Wednesday'i ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Hull City'den muhteşem geri dönüş!
- Kadın basketbol derbisinde kazanan Fenerbahçe!
- Antalyaspor'da istifa yanıtı!
- Samsun'da ilk gol geldi!
- Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü!
- Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e geçit vermedi!
- Fenerbahçeli futbolcunun eşine şoke eden saldırı!
- Rizespor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!
- Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanında güle oynaya kazandı!
- RAMS Park dördüncü gol VAR'dan döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- Trump’a üçüncü mesaj
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
- Tuğçe Tayfur: 'Ayırdınız beni babamdan'