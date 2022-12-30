Hull City'den Ozan Tufan için transfer açıklaması
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan için teklif almadıklarını söyledi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, Birmingham City ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Rosenior, adı son dönemde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan için bir teklif almadıklarını belirtti.
Liam Rosenior
Rosenior açıklamasında, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
22 MAÇTA 4 GOL ATTI!
Hull City formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Ozan Tufan 4 gol kaydetti.
Ozan Tufan ve Doğukan Sinik
Championship'te oynadığı 24 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Hull City, topladığı 27 puanla 21. sırada yer alıyor.
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