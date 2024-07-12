Hull City'nin yıldızı Jaden Philogene Aston Villa yolunda!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:54

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:54

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen Jaden Philogene'in yeni takımı belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz oyuncu, Aston Villa'ya transfer olmaya yakın.

Haberde iki kulübün oyuncunun transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İNGİLTERE'DE!

Philogene, Aston Villa ile sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'daki kamptan ayrıldı ve İngiltere'ye gitti.

Hull City'nin bu transferde önemli bir bonservisi kasasına koyması bekleniyor.

22 yaşındaki Philogene, Hull'da 32 maça çıktı ve 12 gol, 6 asist yaptı.