Hull City'ye Chelsea'den iki takviye!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Premier Lig kulübü Chelsea'den Xavier Simons ve Harvey Vale'İ kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 10:11
Hull City'ye Chelsea'den iki takviye!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea'den iki transfere imza attı.

Championship ekibi, Londra devinden 19 yaşındaki orta saha Xavier Simons ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harvey Vale'nin bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Hull City, transfer döneminde; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri kadrosuna katmıştı.


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