Trabzonsporlu futbolcu Jean Kouassi'ye Hull City kancası!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:53

Trabzonspor'da forma giyen Kouassi'nin Hull City ile temasta olduğu öğrenildi.

61 Saat’in haberine göre, Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.

Transferle ilgili kısa sürede net adımların atılması bekleniyor.

Geçen sezonun devre arasında takıma dahil olan Kouassi, oynadığı 25 karşılaşmada 3 gol kaydetti.