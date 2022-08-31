Trabzonsporlu futbolcu Jean Kouassi'ye Hull City kancası!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulüp Hull City'nin Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcu Jean Kouassi ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Trabzonspor'da forma giyen Kouassi'nin Hull City ile temasta olduğu öğrenildi.
61 Saat’in haberine göre, Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.
Transferle ilgili kısa sürede net adımların atılması bekleniyor.
Geçen sezonun devre arasında takıma dahil olan Kouassi, oynadığı 25 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
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