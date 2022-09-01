Hull City, Adama Traore'yi kadrosuna kattı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son olarak Hatayspor'da forma giyen Malili futbolcu Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğunu İngiliz ekibi Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City bu kapsamda Malili futbolcu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçen sezon Hatayspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu 18 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Adama Traore kariyerinde Hatayspor dışında AS Bakaridjan, Mouscron-Peruwelz, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz'de oynadı.
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