Hummel’ın marka elçisi Lucas Torreira oldu

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:26

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:26

100 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen spor giyim markalarından biri olan hummel, kariyeri boyunca Fiorentina, Atletico Madrid, Arsenal ve Galatasaray gibi üst düzey takımlarda forma giyen ve sergilediği performansla elit orta saha oyuncuları arasında gösterilen Lucas Torreira ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında marka elçiliğini üstlenecek oyuncunun ismiyle oluşturulacak özel bir seri de tasarlanarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra, yıl boyunca hummel etkinliklerinde basın mensupları ve sevenleriyle buluşacak olan Torreira, ürünlerin tanıtımında başroldeki isim olacak.

hummel bu sayede Türkiye pazarındaki etkinliğini daha da güçlendirmeyi amaçlarken, ülke sporunun gelişimine katkı sunacak projeleri yeni yılda da hayata geçirmeye devam edecek.

hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, bu anlaşmayla ilgili; “Dünyada ve Türkiye’de spor ve sporculara yaptığımız yatırımlarla her zaman gurur duyduğumuz 100 yıllık geçmişe sahibiz. 2025 yılı planlamalarımızda da spora yatırımlarımız devam edecek. Bu kapsamda; yeni yıldaki ilk anlaşmamızı, yıldız oyuncu Lucas Torreira ile yaptığımız için çok mutluyuz. Çünkü bu sadece bir iş birliği değil, gönül birliği. Uzun süredir irtibatta olduğumuz ve bizi tercih eden elit bir sporcuyla çalışıyor olmak da bizi ayrıca mutlu ediyor. İki taraf için de hayırlı olsun.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, “Bugün hummel markası için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu benim Türkiye’deki ilk marka anlaşmam. hummel ile yaz aylarında görüşmelere başladık. Benimle çok yakından ilgilendiler ve bu da kendimi özel hissetmemi sağladı. Bu anlaşmayı imzaladığım için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.