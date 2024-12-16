Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle: Ayrıldılar mı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan şaşırtan hamle: Ayrıldılar mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:38

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Devrim Özkan, uzun süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Ekranların sevilen oyuncusu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

İkiliden evlilik haberi beklenirken şaşırtan bir hamle geldi. Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp paylaştıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdılar.

Ancak ikili, birbirlerinin aile üyelerini takip etmeye devam ediyor.


Etiketler: #devrim özkan #Lucas Torreira #ayrılık #galatasaray

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