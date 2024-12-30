Devrim Özkan Lucas Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:21

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:21

Son olarak Mavi Mağara filminde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile sona eren ilişkisi hakkında konuştu.



YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Özkan, ilişkisinin kendisine öğrettiği önemli bir dersi paylaştı.







"HAYALLERİNDEN VAZGEÇME"



Programda, "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna cevap veren Özkan, "Bir insanı ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman o kişinin, o ilişkinin senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o bu durum yaşanmasın. Son ilişkimde bunu öğrendim" diyerek, hayallerinin ilişkilerden önce gelmesi gerektiğini vurguladı.







İLİŞKİYİ SONLANDIRDILAR



Devrim Özkan ile Lucas Torreira arasındaki ilişki, 2024’ün başlarında sona ermişti. Çift, ağustos ayında ilişkilerine ikinci bir şans vermiş, ancak son dönemde sosyal medya hesaplarında birbirlerini takibi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları silerek yeniden ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.