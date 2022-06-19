Hüseyin Çimşir: Arda Güler'e daha fazla fırsat vermek gerekiyor

19 Haziran 2022 Pazar, 10:10

Türk futbolu ve Trabzonspor'un unutulmaz orta saha oyuncularından biri olan ve günümüzde teknik direktör olarak futbola hizmet eden Hüseyin Çimşir, uzun süren sessizliğini bozdu.

Sporx'e konuşan Çimşir, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'den Arda Güler, Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan gibi isimlerin Avrupa'ya gitme ihtimaline dair açıklamalar yaptı.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORLARSA KULÜP SET ÇEKMEMELİ"

Çimşir, "Eğer oyuncular Avrupa'ya gitmek istiyorsa kulüpler buna set çekmemeli. Ederini buluyorsa her oyuncu satılabilir. Türk ya da yabancı fark etmez. Tabii burada oyuncu istiyorsa! Burada parantez açmış olalım. Oyuncu gitmek istediğinde siz zorla tutunca bir daha iyi bir transfer fırsatı yakalayamıyorsunuz. Ömür için City örneği var. O dönem satılmadı. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu da söylemişti. Ederi olan ve karşılık bulan futbolcu satılmalıdır. Ama değerinde bir teklif gelmeli. Ömür ve Çakır'ın Avrupa hedefleri var. Oraya gidince de kalmaları gerekiyor. Futbol takımları yetiştirecek, geliştirecek ve satacak. Geri dönüşümü olan oyuncuları kadrolarımıza katmamız gerekiyor. 35 yaşında geri dönüşümü olmayan oyuncuları Türkiye'ye artık getirmemek gerek" diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Arda Güler ve Emirhan İlkhan için ise, "Arda Güler, dediğiniz gibi Fenerbahçe'de parladı. Emirhan'ı mesela Rize-Beşiktaş maçında izlemiştim. Benden geçer not almıştı. İyi yerlere geleceğini hissettirmişti. İnşallah bozmadan devam eder" dedi.

"ARDA GÜLER GİBİ OYUNCULARA DAHA FAZLA FIRSAT VERMEK GEREKİYOR"

Çimşir ayrıca, "Arda Güler gibi oyunculara teknik adamların daha fazla fırsat vermesi gerek. Teknik adamlar, yarışmanın verdiği sıkıntıyla beraber oyuncuları az kullanıyor. Bu da kaybetme korkusundan kaynaklı! O zaman daha tecrübeliyi tercih ediyorsunuz. Arda, Emirhan, Kerem, Antalya'dan Doğukan Sinik... Bütün takımlarda potansiyeli yüksek oyuncular var aslında. Zorunluluktan oynatıyoruz, bir yere geliyorlar. Sonra geriye gidiyorlar. Genç oyuncuyu oynatmak sabır işidir. Biraz sabretmek gerek. Türk futbolunda sabırla ilgili problemlerimiz var. Hem de ciddi şekilde. Trabzonspor'da bir dönem bazı oyuncular zorunluluktan oynadı. Oyuncular piyasa yaptı. Daha iyi oyuncular arandı ve bu oyuncuların gelişimleri durdu. Oyuncuları oynatırken taraftarların da teknik adam ve yönetimlere sabır göstermesi lazım" değerlendirmesini yaptı.