Hüseyin Eroğlu: 'Hulk'ta rakamlar arasında uçurum vardı'

Yayınlanma: 19.07.2023 - 07:59

Güncelleme: 19.07.2023 - 07:59

Yılport Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Eroğlu, Süper Lig'in zorluğunun farkında olduklarını ve planlarını buna göre yaptıklarını belirterek, "Samsun şehrinin en büyük markası Samsunspor. Taraftarın da yıllardır yaşadığı Süper Lig hasreti var. Süper Lig'in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Adımlarımızı buna göre atıyoruz." sözlerini kullandı.

"GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞMIYORUZ"

Transferler konusuna da açıklık getiren Eroğlu, "Biz bir plana sadık kalarak hareket etmeye çalışıyoruz. Sezon başında istediğiniz transferler gerçekleşmiyor, süreç içinde yeni transferler gerçekleşebiliyor. Günü kurtarmak değil, gelecek adına birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize ofansif anlamda katkı sağlayacak ve lige yakışacak oyuncular almak istiyoruz. Çünkü hedefimiz ilk 10"

Savunma transferlerinin şu an için eksikleri giderdiğini söyleyen Eroğlu, "İnce eleyip sık dokuyoruz. Samsunspor sistemine katkı sağlayacak, skor katkısı verebilecek santrafor bölgesine katkı verebilecek isimler istiyoruz"

"HULK'TA RAKAMLAR ARASINDA UÇURUM VARDI"

Hulk transferinin gündeme gelmesiyle ilgili ise Eroğlu, "Hulk dünya çapında bir yıldız. Başkanımız konuyla ilgili konuştu. Rakamlar arasında uçurum olması bu transferin olmasını engelledi." açıklamasını yaptı.

Pelkas'ın transferiyle ilgili ise Eroğlu, "Bazı isimleri ben de yeni duyuyorum. Taraftar da heyecan duyuyor. Bu bir süreç, bazen olumlu sonuçlanmıyor ama biz görüşmelerimizi çok fazla isimle devam ettiriyoruz" sözlerini kullandı.

"YABANCI SINIRI 8+3 OLARAK KALMALI"

Yabancı sınırı konusunda 8+3 kuralının devam etmesi gerektiğini savunan deneyimli teknik adam, "Sahada 3 Türk oyuncunun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Türk gençlerini iyi hazırlamak çok önemli. Arda Güler'in Real Madrid'e, Çağlar Söyüncü'nün Avrupa'nın 3 büyük liginde oynayabilmesini çok önemsiyorum. Birçok yeteneğimize fırsat verirsek Avrupa arenasında görebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.