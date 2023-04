Hüseyin Eroğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:51

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 19:51

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde şampiyonluğu erken ilan etmek istediklerini söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Göztepe maçını değerlendirdi.

Göztepe'nin play-off için oynayan önemli bir takım olduğuna işaret eden Eroğlu, "Sezon başı hem genç hem tecrübeli bir takım kurdular. Son haftalarda çıkışta olan bir takım ki gerçekten play-off'a yakın bir takım. Ama bizim de her zaman söylediğimiz bir şey var, rakibin değil bizim ne yapacağımız önemli. Nasıl bugünlere istikrarlı bir şekilde geldiysek bundan sonra da böyle devam etmek zorundayız. Her maç olduğu gibi yine kazanmaya gideceğiz. Tabii ki futbol her türlü netice çıkabiliyor ama bu istikrarımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, Samsunspor'da göreve geldiğinde bir söz verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde bir söz vermiştim, 'Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağım, şampiyon yapacağım' diye. Aslında baktığınızda bu sözü verdiğimden sonraki sürece çok az kaldı. Yani bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Tabii ki zorlu süreci şöyle geçtik, çok zor rakiplere karşı, kadro kalitesi çok yüksek rakiplere karşı hem iç saha hem dış sahada kazanarak geldik bugünlere. Son olarak Pendikspor maçında 90 dakikaya yakın 10 kişi oynamamıza rağmen 4-2 kazandık. Bu çok güzel bir mesajdı tüm Türkiye'ye aslında. Samsunspor şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Ama işimiz bitmedi. Her zaman söylüyorum. ayaklarımızı sağlam basmak zorundayız. Yine gideceğiz Göztepe maçını kazanıp bir an önce o şampiyonluğu öne çekeceğiz. Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kazanırsak matematiksel olarak 9 puan fark bizi şampiyon yapacak. Çünkü diğer rakiplerin birbiriyle oynayacağı maçlar var."

Tecrübeli oyuncu Yusuf Emre Gültekin ise ligde şampiyonluk için çok önemli bir avantaj yakaladıklarını belirterek, "Tabii ki buralara kolay gelmedik. Şu anki tablodan dolayı rahatsız ama sezon başından beri gerçekten takım olarak çok iyi mücadele ettik. İyi şeyler başardık. Şu an için bütün avantaj bizim elimizde. İnşallah şu önümüzdeki iki maçı da kazanıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.