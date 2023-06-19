Hüseyin Eroğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret
Samsunspor ile TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler'i Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin kampına gelen Hüseyin Eroğlu'nun, Kuntz ile yaptığı görüşmede, milli takımın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Galler müsabakası için Alman teknik direktöre başarılar dilediği belirtildi.
Cengiz Ünder (solda), Hüseyin Eroğlu (ortada) ve Salih Uçan (sağda)
Kuntz'un da ziyaretten dolayı Eroğlu'na teşekkür ettiği, Yılport Samsunspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kendisini kutladığı aktarıldı.
Görüşmenin sonunda Eroğlu'nun, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz'un da Eroğlu'na üzerinde Altınordu'dan öğrencisi olan Cengiz Ünder'e ait imzalı A Milli Takım forması armağan ettiği kaydedildi.
Ziyarette, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Yılport Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın da yer aldığı bildirildi.
Stefan Kuntz (solda) ile Hüseyin Eroğlu
MİLLİ TAKIM TER İDMANI YAPTI
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, sabah ter idmanı gerçekleştirdi.
Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ndeki antrenmanı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.
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