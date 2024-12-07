Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi! "Hiçbir yere kaçmıyorum"
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçında alınan galibiyeti sonrası konuştu. Yücel, "Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum" dedi.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Yücel, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Hüseyin Yücel "Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler! Onlar sayesinde kazandık." dedi.
Açıklamalarına devam eden Hüseyin Yücel "Bir parantez de Serdar Topraktepe'ye açmak istiyorum kendisine teşekkür ediyorum. Çalkantılı bir dönemde göreve geldi, umarım güzel günlerde devam edecek. Macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizim de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım. Serdar Hoca ile devam etmeyi arzu ederim ama önümüzde seçim var. Serdar Hoca kendisi bırakmadığı sürece ben onunla devam etmek isterim." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı camiaya çağrıda bulunan Hüseyin Yücel "Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. İyisiyle kötüsüyle her şeyi bana yazın. Ancak Beşiktaş'a artık zarar verecek söylemlerden uzak duralım. Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum. Ben Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım." dedi.
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