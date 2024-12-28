Hüseyin Yücel'den Ciro Immobile açıklaması!
Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiları için açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiları için açıklamada bulundu.
Yücel, "Ciro Immobile için Arabistan iddiası var. Teklifler geldi mi?" sorusunu cevapladı ve Al Mustari dışında kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtti.
Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Şu an Musrati dışında teklif yok. Her oyuncuyu teklif gelmesi halinde gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #beşiktaş #Ciro Immobile #Hüseyin Yücel
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