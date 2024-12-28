Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!
Beşiktaş başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in kız kardeşi Begüm Yücel, sosyal medya hesabından Serdal Adalı'ya cevap verdi.
Beşiktaş başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in kız kardeşi Begüm Yücel, sosyal medya hesabından Serdal Adalı'ya yanıt verdi.
İşte Begüm Yücel'in paylaşımı:
"EĞİTİM VE NEZAKET KENDİNİ BELLİ EDEN ERDEMLERDİR"
"Sayın Serdal Adalı, neden sponsorluk sürecini engelledikten sonra "yalan, dolan" gibi ağır ve yakışıksız bir ithamda bulunuyorsunuz?"
"Ayrıca, neden bu konuda canlı yayına çıkmaktan kaçınıyorsunuz? Eğitim ve nezaket, her durumda kendini belli eden çok değerli erdemlerdir."
Begüm Yücel'in paylaşımı:
Etiketler: #Hüseyin Yücel #beşiktaş #serdal adalı
Spor Haberleri
- Fabregas'dan Dele Alli açıklaması! Umarım mutlu olur
- Ligue 1 hesabından Ronaldo'ya gönderme
- Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!
- Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi resmen başladı!
- Inter, Cagliari deplasmanında zorlanmadı!
- Yenimahalle ile Üsküdar yenişemedi!
- Serdal Adalı canlı yayında açıkladı!
- Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı deplasmanda geçmesini bildi
- Adana Demirsporlu taraftarlar, kuruluş yıllarını kutladı
- Pep Guardiola: Kötü gidişatın sebebi sakatlık
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Mahkemenin kararı bekleniyor!
- Suriye'deki son durum ne?
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!
- Yurtdışı seyahatte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Türk Böbrek Vakfı Başkanı 'pestisit' kabusunu anlattı