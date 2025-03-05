Ianis Hagi'den Türkiye'ye transfer yanıtı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 05.03.2025 - 22:12

Rangers forması giyen Ianis Hagi, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE TRANSFER

Hagi, "Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile geçti. Şu anda Rangers kariyerini düşünüyor belki ama gelecekte bir gün doğduğu ülkeye gelmeyi düşünüyor mu?" sorusunun ardından, "Şu anda geleceğim hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda tamamen Rangers ve Fenerbahçe maçına odaklıyım. Yeniden Avrupa'da oynamayı bekliyordum son bir yıl içerisinde. Yarınki maç için çok heyecanlıyım bu yüzden geleceğim hakkında konuşmak mantıklı gelmiyor. Futbolda her şey çok hızlı değişir." yanıtını verdi.

Açıklamalarına devam eden Rumen futbolcu, "Bir Rangers oyuncusu olarak her 3-4 günde bir maça çıkmak zorundasınız. Her zaman sonraki maç için hazır olmalısınız. Son birkaç hafta bizim için yeterince iyi değildi ancak antrenmanda çok çalışıyoruz. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için önemli bir maç olacak. Son birkaç hafta formumuz düşüktü ama Fenerbahçe maçına hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Aile bağlarınızdan, Galatasaray ile olan bağlarınızdan bahsettiniz. Sizin için özel bir motivasyon sağladı mı bu?" sorusuna yanıt veren Hagi, "Benim için en büyük motivasyon Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers çok büyük bir kulüp ve burada futbolcu olmak beni daha iyi insan ve iyi bir futbolcu yaptı. Her gün en iyisi için çabalıyorum. Yarın da aynısını yapacağım. Rangers kulübü için her zaman kanımın son damlasına kadar mücadele ettim ve Fenerbahçe karşısında da aynısını yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BABAMLA KONUŞUYORUZ"

"Babanızın bu ülkedeki şöhretini düşünürsek onun adımlarını izlemek ve yeniden bu ülkede futbol oynamak senin için ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlayan Ianis Hagi, "Babamla maçlardan önce ve sonra konuşuyorum. Avrupa maçlarının ve deplasman maçlarının zorluğunu o çok iyi biliyor. Tabii ki maç hakkında konuşuyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim, benim için İstanbul'da oynamak çok önemli. Ailem için de çok önemli. Daha iyi oynamam için beni motive eden bir unsur." ifadelerini kullandı.

RANGERS İLE SÖZLEŞMESİ

"Rangers ile sözleşme yenilemeyeceğin haberleri çıktı. Buna açıklık getirir misin?" sorusunun ardından Rumen oyuncu, "Bu konu kulüp ve temsilcilerim arasında olan bir şey. Şu anda bu soruyu cevaplayamam. Maç maç odaklanmak