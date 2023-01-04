İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray-Ankaragücü maçını izledi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 22:34

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında yerini aldı. İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İmamoğlu, futbolseverlerin tezahüratlarına da eşlik etti.





Galatasaray - Ankaragücü maçını, ilk defa stadyumda maç izleme şansını elde eden çocuklarımızla birlikte izledik. İlgileri ve sevgileri için Galatasaray taraftarlarına teşekkürler. pic.twitter.com/z2nmHCjkf2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 4, 2023

İmamoğlu'na "aday ol" diye seslenen vatandaşların olduğu görüntülerde, İmamoğlu'na "İmamoğlu Başkan, Türkiye şampiyon" tezahüratları yapıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.