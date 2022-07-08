İBB’den Büyükçekmece amatör spor kulüplerine destek

08 Temmuz 2022 Cuma, 11:13

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İstanbul’da 39 ilçede faaliyette olan 1100 amatör spor kulübüne futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş olmak üzere 20 branşta malzeme desteği yapılıyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce gönderilen malzemeler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak’ın katılımıyla spor kulüplerine dağıtılıyor.