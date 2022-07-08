İBB’den Büyükçekmece amatör spor kulüplerine destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece’de faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübüne malzeme desteği verdi. Spor kulüpleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne yaptıkları malzeme desteğinden dolayı teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 11:13
İBB’den Büyükçekmece amatör spor kulüplerine destek
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İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İstanbul’da 39 ilçede faaliyette olan 1100 amatör spor kulübüne futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş olmak üzere 20 branşta malzeme desteği yapılıyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce gönderilen malzemeler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak’ın katılımıyla spor kulüplerine dağıtılıyor.


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