İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bunlar FETÖ taktikleri!"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"MÜSLÜMAN ALEMİNE SEVİNÇ OLACAK"
TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş önemli bir maç oynayacak, milli maç gibi. Bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız ama Rusya'ya uygulanan ambargo; kadınları, çocukları adeta katledenlere uygulanmıyor. Gazze'nin yanındayız. Beşiktaş kulübümüz inşallah hem sahada cevap verip, hem de Müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.
"KİMİN FORMASIYLA YAPIYORLARSA ONLAR UTANSIN"
İstifa edeceği yönündeki haberlere sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Benim telefonumda Fuat Avni'nin 'istifa etmezsen böyle böyle olur' yazdığı mesajlar duruyor 2015'ten. O zamanki FETÖ kumpasını bugün de 2015'te ortaya çıkan bir görüntüden yapmak istiyorlar. 2015'teki FETÖ'nün servisini kimin formalarıyla, kimin amblemleriyle kim taşıyorsa onlar utansın. Bunlar bizi güçlendirir." sözlerini sarf etti.
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