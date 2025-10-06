İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi için açıklama: 'Kural hatası yok, o bir hakem hatası'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 20:55:00
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Spor'daki açıklamaları:

“Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Türk futboluna hizmet etmek çok güzel bir şey.

'Tam başarılıyım' demek için bütün sorunları çözmek lazım. Türk futbolunun 30 senelik sorunları var. Çarpık ilişkilerden doğan bir sürü sorun var.

Özerk bir federasyonumuz ama kendi iradesiyle yönetilmediğini insanlar konuşuyor. Yakın zamanda bu kadar futbolun içinden gelen bir TFF yönetimi olmadı.”

"AMACIMIZ VAR'DAKİ HATAYI SIFIRA İNDİRMEK"

VAR'daki hatayı nasıl kabul edeceksiniz? Ben televizyonda tekrarlarını izlerken %80-90 pozisyonu söylüyorum. Bunun teknolojisi önünüzde, her açıdan bakıyorsunuz. Amacımız VAR'daki hatayı sıfıra indirmek.

4 büyük takımımız var. Türkiye'de son yıllarda rekabet iki takım arasında dönüyor. Bizim Anadolu kulüplerimiz güzide kulüplerimiz değil mi? Büyüklük herkesi korumaktan geçiyor.”

“Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği bu nedenle ceza aldı.

"KURAL HATASI YOK, O BİR HAKEM HATASI"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası.

Bir anda olacak bir şey değil, saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil. Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Maçın hakemi açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim.

İmtiyaz bekleyenler yok mu? Var. Bizim kişisel olarak kimseyle münasebetimiz yok. Bana bir adım gelen on adım gideriz. Federasyon yönetme yeri. Elbette bunu yönetirken, üst perdeden bakarız anlayışımız yok."

"LİMİT KONUSUNA DA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

"Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var.

Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var.

FIFA ve UEFA'ya İsrail'in men edilmesi için mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz."

