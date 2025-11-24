İbrahim Hacıosmanoğlu tarih verdi: 'Sıra teknik direktör ve antrenörlerde'

İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturması hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, soruşturmayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Hacıosmanoğlu soruşturmayla ilgili, "Çocuklarımız ve gençlerimize temiz futbolu bırakmak misyonuyla çıktığımız bu görevde günlerdir bilen de konuşuyor bilmeyen de. Burada önemli olan bu değerli harekete kimin ne kadar katkı sunduğu. Bir açıklama yapmıştık, bu kutsal görev ne bireylerin ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın. Temiz futbola hep birlikte katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım. Bu yola girerken zarar görecek kulüplerin ve insanların olacağını bilerek girdik" açıklamasında bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik. Sevkler yapılacağı gün 2 saat önce hukuktan sorumlu başkanımızın haberi oldu. Biz bu bilgileri resmi olarak spor bakanlığımıza müracaat ediyoruz ve Spor Toto üzerinden bize gönderiliyor. Adı geçen şirketler Spor Toto'ya bağlı. Lisans olarak bağlı olduğunuz kurumu manipüle ederek bilgileri veriyorsunuz? Bu ortaya çıktığında lisansınız iptal olur. Bu süreçte bu konuşmaların hiçbir katkısı yok. Bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Makul şüphe varsa hukuk kurulunun yargıya intikal ettirmek zorunda. Bizim arkadaşlarımız, hukuk kuruluyla PFDK'ye sevk ediyor. Bu suçları işlemediğiniz kanıtlarsanız, ibraz edersiniz ve ceza almazsınız."

Gelmeyen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, hukuk kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Gelmeyen ve eksik bilgilerle ilgili bakanlık üzerinden aynı firmalardan talepte bulunduk. Belirli kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk yaklaşık 20-25 gün önce verilmeyen bilgilerle ilgili. Savcılık da aynı bilgileri talep etti. Umuyorum en kısa zaman içinde gelecek" dedi.

Kulüp başkanlarına çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bir kez daha buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kişisel ve kurumsal menfaatleri geride bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum. Ben çağrı yapmıştım kulüp başkanlarımıza kendi önümüzü temizliyoruz diye, onlara da yakışan kendi önlerini temizlemesi. Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışarı atılması lazım. Kulüp başkanlarının benim çağrımı dikkate alması iyi olur. Çağrım, kendi temizliklerini kendileri yapsınlar. Hakemler ve futbolcularla başladık. Ne zaman futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının olması lazım. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler gelecek. Teknik direktör, tercüman, malzemeci, gözlemciler, sağlık personeli, menajer, temsilci... Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler ve bu, bize ve savcılığımıza kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusunu Hacıosmanoğlu şöyle yanıtladı:

"Aklandı diye bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşerseniz. 47 tane futbolcu var sevkleri yapılmayan. Araştırması devam ediyor. 1 kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Tedbir kararı kalktı. Bu iş sonuçlanmadı, yargı süreci sonunda belli olacak. Hukuk kurulunun görevi bunları sevk etmek. Yargının ilk ayağı PFDK. Oynamadığınıza dair gerekli belgeleri sevk ederseniz suçsuz olduğunuz ortaya çıkar."