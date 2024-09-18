İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısına katıldı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın üye ülke federasyonlarının üst yönetimleriyle gerçekleştirdiği UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında organize edilen toplantıya TFF adına başkan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra başkan vekili Ceyhun Kazancı, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.
Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA üyesi 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticileri yer aldı.
UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yönetimsel ve finansal açılardan mercek altına alındı. Toplantıda ayrıca Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve yaşanan son gelişmeler değerlendirilip görüş alışverişinde bulunuldu.
Spor Haberleri
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!
- Dev maçta Manchester City evinde Inter'e diş geçiremedi!
- Nuri Şahin'in ekibi Dortmund deplasmanda farklı kazandı!
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol!
- Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!
- Ajax'tan sahasında gol yağmuru!
- Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!
- Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısına katıldı
- Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?