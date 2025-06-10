İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Geliyoruz diyenler var, büyük geliyoruz diyenler var'

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları;

"Geçen bayramı çok iyi hatırlıyorum. Arefe günü Beşiktaş ile maç oynadık ve taraftarlarımızı üzmüştük, bayrama üzgün girmelerine neden olmuştuk. Üzüntümüzü iki kat artırmıştık. Bu bayrama tüm Galatasaraylılar büyük bir sevinçle girdiler. Bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bir önceki bayramda üzdüğümüz taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek ne mutlu bize."

"Zor bir sezondu. En zor şampiyonluklardan biriydi. Sezon boyunca yaşadıklarımız, yaşananlar başka bir sezonda karşımızda çıkmayan şeylerdi. Birkaç sezonu toplasanız bu kadar olayı zor görürsünüz. Bu şampiyonlukta çok çaba, emek, özveri ve inanmışlık var. Bu hikayeyi yazan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, rekortmen hocamız Okan Buruk ve ekibine, çok büyük karakter gösteren kadromuza teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de taraftarımıza ediyorum."

"25. şampiyonluğun kazanılmasında Galatasaray taraftarının çok büyük emeği var. Stadımızdaki atmosfer ritüel haline geldi, futbol anlamında rakiplerin baskı altına alındığı, müthiş atmosfer, kendi oyuncumuzu cesaretlendiren, rakibe karşı duvar ören taraftar kitlemiz dünyanın her yerinde eksilmeden karşımıza çıktı. Hangi deplasmana gittiysek bizi kendi evimizde hissettirdiler. Avrupa'da karşılamalar, tribündeki sayısı ve etkisi inanılmazdı. Tüm taraftarlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu taraftar desteğinin artık dünyada çok önemle bahsedilen, birçok oyuncu tarafından hayranlıkla izlenen Galatasaray'ın RAMS Park'ı herkes tarafından ilgiyle takip edilen bir mabede çevrildiğini herkesten duymaya başladık."

"Sezonun kırılma anları nerelerdi? Şampiyonluğa nerede inandınız?"

"Biz sezon başında inanmıştık tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz. Mücadele ederek bu şampiyonluğu kazanacağımıza ta kampta inanmıştık. Kırılma anlarının ilki, bizim ilk kamp dönemimiz olarak görüyorum. Avusturya kampına gittiğimizde 'Galatasaray iki sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı, artık şampiyon olamaz, burada başarı beklenemez' diye hava oluşturuldu, algı oluşturuldu futbol kamuoyu tarafından. İki sezon başarılı olan Erden Timur ayrılmıştı. Özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edelim. Erden Timur ayrıldı, şöyle oldu böyle oldu. Hatta bu havanın kampta oyuncularımıza yansıdığını bir nebze hissetmiştik. En büyük çabamız, oyuncularımızı tekrar şampiyon olacağımıza inandırmaya çalıştık. Başarının şampiyonluktan başka bir şey olmayacağı, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın tarihi olacağını, çok iyi kadro kuracağımızı oyuncularımızla paylaştık. Birlikte çalıştığımız Maruf Güneş, ben, o dönem sportif direktör olan Cenk Ergün ve özellikle de kaptan Muslera, büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Oyunculara antrenman sonrası, odalarında inançlarını pekiştirmeye çalıştık. Döndüğümüzde çok kötü bir Beşiktaş maçı yaşadık. Hiç beklemediğimiz sonuçla maçı kaybettik. Belki bizim için kırılma noktalarından biri oldu. Yaşananlar, takımı tekrar bir araya getirdi. Şampiyonluk yolunda doğru adımlar atmaya motive etti. Sezon başladı, bir sürü tartışmalar yaşandı; TFF, hakemler... Üçüncü haftada liderliği ele geçirdik, ligin sonuna kadar belki de ilk defa ligin 2 haftası hariç tüm haftaları lider tamamladı. Futbol insan tarafından oynanan bir oyun. İnsanlar dönem dönem performanslarında iniş çıkışlar yaşar. Oyun olarak istemediğimiz dönemler yaşadık. Yoğun maç tempolarında bunlar olağan şeylerdi futbol içinde. Bu süreyi, kısa sürede atlatıp seri maçlar kazanan yapıya dönmekti önemli olan. Bunu başardık. Elimizdeki en büyük hedef şampiyonluk, ona doğru konsantre olduk."

"Şampiyonlukta, iç sahada 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçı önemliydi. Çekişmeli bir maç oldu. Trabzonspor'un en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Maç 3-3 biterken 90+2'de Abdülkerim'in inanılmaz müdahalesiyle bir gol yemekten kurtulduk, uzatmalarda Batshuayi'den 90+8'de gelen golle galibiyete ulaştık. O son dakikada gelen çok ciddi şampiyonluğun müjdeleyecisi oldu. Geçmişte de böyle maçlar oldu. Bu ona benzer bir maçtı. O maç bizim için önemli, kırılma noktalarından biriydi."

"Abdülkerim, geldiği günden beri ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi."

"Son 6 sezonun 4'ünde şampiyon oldu hocamız Okan Buruk. Bu müthiş bir istatistik. Bunu iki farklı takımda gerçekleştirdi. Akhisar'da Türkiye Kupası kazandı. Galatasaray'a gelirken kendini ispatlamış bir hoca olarak geldi. Kırdığı rekorlarla başarısını tüm kamuoyuna kabul ettirdi. 152 maça çıkmışız 112 tanesini kazanmışız Okan Buruk'la birlikte. 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Bu müthiş bir başarı. Kendimizle yarıştık rekorlarla."

"BİR SÜRÜ ALGILAR VARDI"

"Biz 3 yıl boyunca kendimizle yarıştık. İstatistiklere bakınca, bir sürü algılar vardı, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan intibalar, bir takım yanlış yönlendirmelere rağmen, yapıdan bahsedenlere somut verilerle cevap veriyorum. Galatasaray, bu sezon 91 gol atarak en çok gol atan takım olmuş. 15 maçta gol yemeyen tek takım olmuş. Topla oynama yüzdesi ortalaması yüzde 57.5 ile birinci sırada. Net gol pozisyonunda 158 ile ilk sırada. Rakip ceza sahasında 1146 kez topla buluşarak birinci. 648 şut çekerek birinci sırada. Ceza sahasından 204 şutla birinci. 19 kafa golüyle birinci. Duran topta 38 gol var, yine birinci. Bu rakamların hepsi çok değerli. 38 duran top golü, birer çalışmanın, taktik zekanın sonucu oluşmuş goller. Antrenmanları takip edenler rahatlıkla görür, nasıl duran top antrenmanı yaptırdığını. 36 haftayı lider bitirmişiz. En az gol yiyen biz olmuşuz. 11 puan farkla şampiyonluğa ulaştık." [TRT Spor]

"Galatasaray'ın transfer politikası var. Başkanımız bunu açıkladı. Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Bu takımın Avrupa'da başarılı olması için takviyeler gerektiği başkanımız ve hocamız tarafından dile getirildi. Hocamızın söylediği bölgelere, Avrupa'da başarıyı getirecek oyuncuları takviye etmek. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında başlıyoruz. Eylül ayının ilk haftası demek. Bu serüvende son 16'ya kalmak bizim için son derece önemli bir ilk başarı ayağı. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinizde belirli bir gelir elde ediyorsunuz, playofflarda bir gelir daha, son 16'ya kalınca 10 milyon euro ilave gelir elde ediyorsunuz. Güçlü bir kadro kurduğunuz zaman, Avrupa'da başarı gelince sizi ekonomik olarak önemli bir noktaya getiriyor."

"4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor."

"Türk oyuncularımızın sözleşmeleriyle ilgili yenilemeleri yaptık. Önemli olan kadroyu muhafaza etmek ve takviyeler yapmak. Çalışıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha geniş zamanıız var. İlk Avrupa maçımız eylül ayında. Fırsat transferleri deyip işi son ana bırakmak doğru olmaz. Kaleci konusunu öncelikle çözmemiz gerekecektir."

"Elbette ki isimler var. Galatasaray'ın listesi, çalışması, analizi, takibi var. Her mevki için var, sadece kaleci değil. Yarın bir sürprizle karşılırsak, muhtemel bir transfer için de hazır liste gerekiyor. Pozisyondan bağımsız olarak her bölge için yıl boyu çalışıyoruz. Elimizde listelerimiz var. Oyuncu ismi zikretmek istemiyorum. Geçmişte birçok oyuncu için bu tip polemikler ortaya atıldı. Resmi ağızdan bir isim deklare etmek mümkün değil. Galatasaray, 14 yıl boyunca Muslera ile kalesini gole, tartışmalara, arayışlara, transfer tekliflerine kapalıydı. Bir kere Günay var, en büyük güvencemiz. Hakkını yemememiz lazım. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Türkiye Kupası'nı Günay ile kazandık. Günay, kupa kazandığımız kadronun tek kalecisiydi. İki derbi oynadı. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadık, finalde Trabzonspor ile oynadık. Muslera'yı aratmayacak bir kaleci olduğunu gösterdi."

"Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle daha çıkacağız."

"Muslera, bir efsane oldu. 14 yıl içerisinde örnek futbol kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını, beğenisini kazanmış biri. Meslektaşları tarafından saygıyla karşılanan biri. En çok maç oynayan oyuncu haline geldi. 8 şampiyonluğu, sayısız kupası var. Onunla ayrılığa veda demek kolay değil. Muslera, Galatasaray'daki futbol kariyerini sonlandırdı. Bildiğim kadarıyla 1 yıl daha ülkesinde oynamayı planlıyor. Daha henüz netleşmiş bir kararı yok. Muslera, Galatasaray ile önemli bir sözleşme imzaladı. Uruguay'da birkaç arkadaşıyla birlikte futbol akademisi kurdu, 3. ligde mücadele ediyor. Bu takımı ve altyapısıyla işbirliği yapacağız, Muslera ve ekibi Güney Amerika'daki oyuncularla ilgili scout ve danışmanlık desteği var. Biz Torreira'yı Arsenal'den aldık. Torreiralar'ı Arsenal'e gitmeden Galatasaray'a getirmeyi hedefliyoruz. Galatasaray'ı ve Güney Amerika futbolunu çok iyi biliyor."

"Muslera'nın ayrılık kararını zor aldığını biliyorum. Birkaç kereler bu kararı muhakeme etti. Kariyerimi sonlandırsam mı devam mı etsem diye ikilemde kaldığını biliyorum. Zor bir sezon oldu onun adına. Üzüldüğü maçlar oldu. İlk defa kırmızı kart gördüğü maç oldu. Young Boys maçından sonra duygusallık yaşadı. Sahayı ağlayarak terk etti. Kararı ne zaman verdi, bence ligin bitmesine 2-3 hafta kala net kararını bize bildirdi toplantıda. Biz Muslera'nın 1 yıl daha devam edebileceğini konuşuyorduk. Şampiyonluğu garantilediğimizde, mayıs başında deklare etti ayrılığı. Zo bir karardı onun adına. Muslera'yı hiç unutmayacağız."

"Biz Adana'da Adana Demirspor maçını bekliyorduk. Bir menajerden, George Gardi'den telefon geldi. Böyle böyle bir oyuncu var, düşünür müsünüz dedi. Santrfor arayışımız yoktu. Icardi, Batshuayi var. Öyle bir isimden bahsetti ki kayıtsız kalmak mümkün değil. Okan Hoca'nın yanına çıkana kadar Okan Hoca'yı da aramış. Okan Hoca'nın cesur kararı, kaç teknik direktör verebilir bilmiyorum, böyle bir oyuncu gelirse ben iki santrforla oynarım, alabiliyorsak alalım dedi. 48 saat geçmeden, cumartesi konuştuk, pazartesi gece yarısı Osimhen'i İstanbul'a getirdik. Ertesi gün kendisiyle video konferans yaptık. Transfer komitemizde Cenk Ergün de vardı. Cenk Ergün ile birlikte kendisiyle video konferans yaptık. O gecenin sabahında, Adana Demirspor maçının sabahında video konferans yaptık. Galatasaray'a gelir misin sorusuna ben gelirim dedi. Onun Galatasaray'ı tercih etmesinin temel motivasyonu, Galatasaray'ın ismiydi. Onyekuru yakın arkadaşı. Ciddi bilgileri vardı Galatasaray ile ilgili. Konuşmak, ikna etmek gibi bir süreç yaşanmadı. 1 dakika içinde gelirim dedi, sonrası menajeriyle şartların görüşülmesiydi, kolaylıkla o iş aşıldı ve 48 saat sonra geldi. O gün verdiği her sözü, harfiyen yerine getirdi."

"Osimhen'i getirdiğimizden beri bir tartışma var. Geldiği ilk gün çıkış maddesi var dediler. Ben gitmeyeceğim dedi. Devre arasında birçok teklif vardı. Birçok kulüp devre arası onu almak istedi. Türkiye'den bir kulüp istedi mi bilmiyorum. Hiçbir teklifle görüşme dahi yapmadı. Tüm kapıları kapattı. Şampiyonluğa konsantreyim, sezonu tamamlayacağım dedi. Çok net biliyorum, hiçbir transfer teklifini değerlendirmeye dahi almadı."

"Bu sorunun cevabını keşke kolaylıkla verebilsek. Bu süreç devam ediyor. Herkes çok yakından takip ediyor. Sürecin bir sürü ayakları var. Başka takımların transfer görüşmeleri, teklifleri var. Galatasaray'ın bir teklifi var. Bir ekip olarak çalışıyoruz transferde, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu ve ben. Başımız Dursun Özbek. Öncelikle ben ve Maruf, daha sonra aramıza Sevgili Abdullah Kavukcu katıldı. İş bölümüyle başkana bağlı olarak götürüyoruz. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte bu süreci götürüyor. Kolay değil, sabırlı olmak lazım. Her geçen gün Osimhen'in kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Osimhen'in kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Geçen yaza bakınca zor karar verdiğini görüyoruz. Anlayışla karşılamak lazım. Tüm Galatasaraylılar burada tutmak istiyoruz. Netice itibarıyla Galatasaray'ın ekonomik gücü ve büyüklüğü var. Doğru rakamlarla bu transfer için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. İstediği paraları verince transfer başarısı olmaz. Telaffuz edilen rakamlar ortada. 75 milyon euro maddesi var, maaş teklifleri var. Biz Osimhen'i, tüm bonuslar gerçekleştiği halde 9 milyon Euro'ya oynattık. Transfer başarısı budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ekonomik gücü de dikkate alarak bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Geçen zaman bizim için dezavantaj değil aksine avantaj. Umarım Galatasaray'ın yönetebileceği rakamlarla gerçekleşir."

"Detayları konuşmak doğru olmaz. Bunlar dinamik süreçler. Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusuydu. Son takımı Galatasaray. Burası onun evi. 1 yıldır burada yaşıyor. Görüşmeler devam ediyor. Rakamlar görüşülür, artırılır ayrı konu. Revize teklif falan doğru değil. Galatasaray, imkanları ölçüsünde Osimhen'i mutlu edecek, sürdürülebilir ekonomik yapısını, limitlerini... Kulüplerin uymakla yükümlü olduğu hem TFF'nin hem UEFA'nın kuralları var. Uğraşıyoruz."

"Osimhen'in İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz. İyi bir aile babası. Onlarla birlikte buradaydı. Birçok oyuncu ailesini getirmiyor. Son Başakşehir maçını gözünüzün önüne getirin. Sert bir maç oldu. Osimhen ile rakip stoperler arasında kıran kırana mücadele gerçekleşti. Bizle birlikte 41 maç oynadı. 41 maç içerisindeki en sert geçen ve onun en çok sinirlendiği maç olmuştu. Düşünün son maçınız, kiralıksınız, kontratını bitiyor. Korakor mücadeleyi, aidiyetle bağlı olduğunuz kulüp için yaparsınız. İş ahlakı çok yüksek. Negatif hiçbir konu olmadı. 1 dakikada gelmeyi kabul etti. Hiç sıkıntısı olmadı. Galatasaray'ın tüm futbolcuları karakter gösterdi. 1 gün bile en ufak tartışma yaşanmadı. Sesin yükseldiği tek anlar, devre arasında soyunma odasında berabere ya da mağlup girdiğimiz maçlarda oldu. Tüm oyuncularımıza son derece büyük bir teşekkürü borç olarak iletiyorum. Hepsi olağanüstü karakterli oyuncular. Hepsi son derece takıma bağlı. Hepsi son derece iyi arkadaş. Saha içi ve saha dışında en ufak sorun yaşamadık. Hani kolej takımı lafı var ya inanın o kadar güzel bir atmosfer vardı ki nazar değmesin. Başarıyı getiren en büyük şeylerden biri huzurdu. Bunun baş mimarı da Okan Buruk."

"Osimhen'in 75 milyon Euro'luk satın alma maddesinden kiralama bedelinin bonservisinde düşeceği söylentisi..."

İbrahim Hatipoğlu: "Osimhen'e kiralama bedeli ödemedik. Napoli'ye sıfır kiralama bedeli ödeyerek oyuncuyu getirdik. Bizim ödediğimiz rakam, oyuncunun orada aldığı maaşın altında. Ağustos ve eylül maaşı ödenmişti. Maaşını, bonuslara bağlı olarak ödedik. Tüm bonusları yaptı. 1 lira kiralama bedeli ödemedik. Osimhen'in Napoli'yle sözleşmesinde 75 milyon Euro'ya çıkış maddesi var. Her takım için aynı."

"GİZLİ SAKLI MAAŞIMIZ YOK"

"Galatasaray'ın bütçesi, limitleri var. Bu bütçeye bağlı kaldığımız için Osimhen süreci uzuyor. Mustafa Cengiz başkanımızın sözü vardı, 'Ben çekleri yazarım, gelenler ödesin' derdi. Galatasaray böyle yönetilmiyor. Hiçbir başkan, yönetim bu tarz bir eylem altına girmez. Çıkış bedelini yatırırsınız, kolay. Aldın kahraman oldun, bu kolay. Böyle bir yol izlemiyor Galatasaray. Elbette ki içerideki dengeyi yorumcular kadar biz de dikkate alıyoruz. Biz bir anlaşma yaptığımız zaman bunu resmi olarak açıklıyoruz. Galatasaray'ın şeffaf bir geleneği var. Aynı gelenek, aynı şeffaflığı diğer takımlarda göremiyoruz. Hangi oyuncuyla nasıl bir anlaşma yaptıysak KAP ile kamuoyuna bildiriyoruz. Bu yaptığınız anlaşmanın izah edilebilir bir hesabı var. Kimseden gizli saklı bir oyuncu maaşımız yok, bonservis ödememiz yok. Bunu açıkladığımız zaman, takım içindeki tüm oyuncular da bunun adaletli bir ücret olacağına inanacaktır."

"Neresinde bakarsanız bakın; Osimhen anında hizmet veriyor, sportif başarı ve gelir elde ediyorsunuz. Galatasaray'ın Dursun Özbek ile başlattığı çok önemli bir finansal değişimi var. Galatasaray'ın gelirleri önemli noktaya ulaştı. Devam eden projeler, nakit girdileri sağlayacak noktaya geldi. Birkaç yıl içinde projeler hayata geçince, parasal problemlerini çözmüş, Avrupa'nın en büyük 20 kulübü arasında bir yapıya dönecek. Başarıyı zedeleyecek, kaos yaratacak anlaşmayı da müsterih olun, Galatasaray Spor Kulübü ve Dursun Başkan müsaade etmez. Galatasaray'ın imkanları, Osimhen'in burada kalmasını sağlayacak imkanlardır."

"Galatasaray, Osimhen'in kalmasını sağlayacak bütçeyi sağladı. Ancak, en üst seviyedeki rakamları verelim, yarın imzayı atalım şeklinde algılanmaması lazım."

"Geliyoruz diyenler var, büyük geliyoruz diyenler var. Onlarla yaşadığımız rekabet var. Bu sezonu değerlendirmek, onlardan bahsetmeden mümkün olmaz."

"Transfer nasıl olur? Bir tane yönetici kendi isteğiyle alıp getiremez. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu bugüne kadar! Galatasaray'ın izleme komitesi, scout ekibi, analiz ekibi, futbol aklı var. Galatasaray'ı 3 yıldır zirveye taşıyan futbol aklı Okan Buruk. Okan Hoca'nın mutlaka onayı olur. Bizler yöneticiler olarak bu işin ticari görüşmelerini yaparız. Masaya koyarız. A oyuncusunun şartları bu, B'nin bu, C'nin bu. Hem ekonomik şartlar hem oyuncunun teknik taktik özelliklerini dikkate alarak bir seçim yapılır. Bu seçimi nihayetinde hoca onaylar. En son başkan. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekip üzerinden de algılar, polemikler yapılıyor. Biz içeride çok konsantre ve verilen göreve odaklıyız. Galatasaray, bir başkan kulübüdür. Bu yapıda oyuncular seçiliyor. Batshuayi, Sara, Osimhen'i nasıl transfer ettiysek Cuesta'yı da öyle transfer ettik. Burada eleştiri İbrahim Hatipoğlu'na yöneltildi. Eleştirileri paratoner olarak üstümüze almak, oyuncuları ve teknik ekibi koruyorsa ben bundan rahatsız olmam. Yeter ki eleştiri boyutunda kalsın, yeter ki hakarete iftiraya bürünmesin. Galatasaray forması giyen her oyuncu iyi oyuncudur, değerli oyuncudur. Bu oyunculara hepimizin sahip çıkması gerekir. Biz bir oyuncuyu alırken çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Bir performans analizi, yetenek analizi, karakter analizi yapılıyor. Uyumlu ekibin içine sorun yaratacak bir oyuncuyu koymamanız lazım. Ekonomik olarak dengeleri bozacak oyuncu koymamanız lazım. Sanchez'in görüşünü sorduk ve olumlu görüşü oldu. Belçika Ligi'nde oynamış, Kolombiya Milli Takımı'nda Sanchez ile birlikte finale gitmiş, 1 gol yemiş takımın stoperi."

"Biz içimizde sorun yaşamıyoruz. Galatasaray fikri hür vicdanı hür bir camiadır. Büyük bir eğitim kurumunun takımıdır Galatasaray. Galatasaray Lisesi'nin binası, tarihi bir bina değildir, ruh taşır içerisinde. Bu ruh takıma, yönetime, üyelere yansır. Bunun rahle-i tedrisatı var. Ben bu tedrisattan geçmiş biriyim. Uzun yıllardır bu camianın içindeyim. Ben 3 yıldır Sportif AŞ'deydim. Florya'nın idari sorumluluğu bendeydi. Biz bu camiada nasıl davranılması gerektiğini bilen insanlarız. Bizim aramızda problem olmaz. Galatasaray'da görev alınmaz verilir. Başkanımız bir takım görevler verdi, biz de hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın farklı sözü olur, taş taşı derler taş taşırız, bekçi ol derler bekçi oluruz."

"Keşke biz de eski yıllarda olduğu gibi yan yana, kol kola maç izleyeceğimiz atmosfere tekrar kavuşabilsek. Tüm sporseverlerin, Türkiye'nin büyük kulüplerinin bir şekilde ezeli rekabet, ebedi dostluğu yakalamasını herkes arzu eder. Rakip takımdaki yöneticiler de, taraftarlar da arzu eder. Bunu sağlamak için doğru ve hakkaniyetli yaklaşmak lazım. Sezona bir sürü algıyla başladık, yok hakem, yok yapı, yok şu yok bu. Günün sonunda mutluyuz. Bu iddiayı atanlar da dahil olmak üzere herkes Galatasaray'ın hakkıyla şampiyonluğunu kabul etti. Büyük geliyoruz diyenlerin algıları değil sahadaki futbol kazandı. Biz hep sahada kalacağız diyorduk. Kendimizi eleştirdik. Kendi problemlerimize odaklandık. Onların her konuşmasında konu Galatasaray'dı. Doğru şeylere odaklanmadıkları için onlarla olan rekabette günün sonunda her türlü algıya rağmen çok net bir üstünlük kurduk. 11 puan farkla şampiyon olduk. Son maçta 14 puana çıksaydı, lig tarihinin en büyük farkı rekorunu da kıracaktık."

"Son 3 yılda Fenerbahçe ile 8 maç yaptık, 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı, 2'si berabere, 1 mağlubiyet var. Son 3 yıldaki puan farkı 22. Yok son 10 yılda şu kadar puan farkı var, biz hiç olamadık Galatasaray oldu falan. Bu hesaplara bakınca yanılgı olur. Sadece 13. olduğumuz sezon 52 puan almışız, o sezon bize 21 puan fark atmışlar. 3 sezonda 3 şampiyonluk almışız, oluşan puan farkı 22. Farklarla şunla bunla bu işi başka amaçlara bağlamak doğru değil."

"Hafızalarımızı yokladığımız Denizli'de galip gelsen şampiyonsun, Trabzon'u kendi evinde yensen şampiyonsun, uydurulan playoffta kendi evinde Galatasaray'ı yensen şampiyonsun, sonra 2021'de kendi evinde Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Bunların hiçbirini yapamamışsın, şampiyon olamamışsın. Bir takım şeylerle şampiyon olanı kötüleyerek, algılarla başarıya gölge düşürerek kendilerini avutanlar, kendi camialarıyla hesaplaşmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar üstünlük kurduk. Çok iyi kadromuz, çok iyi teknik ekibimiz ve bunu iyi yöneten başkan, yönetim, taraftar var. Bizim odağımız şampiyonluk."

"Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray'ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor."

"Cuesta listemizdeydi. Transferin kapanmasına birkaç gün kala listemizdeki 3 oyuncudan bir tanesiydi. Herkes bir oyuncun şartlarını görüşmek üzere görev aldı. Ben de Cuesta ile görüştüm. Tüm şartları masaya koyduk. Sonunda da buna göre ortak karar verildi. Benim şu oyuncuyu öneriyorum demem mümkün değil. Ben haddimi bilen biriyim. Teknik konuyu ben hocamla konuşmam. Biz yönetici olarak, Abdullah Bey de Maruf Bey de aynı durumda. Biz teknik tarafa karışmayız. Koskoca Okan Buruk'la, teknik ekibiyle oyuncuyu teknik olarak değerlendirmek mümkün değil."

"Gardi, Galatasaray ile 3 yılda flaş transferlere imza atmış biri. Ben de çalıştım. Galatasaray transferde en uygun yolu tercih eder. Gardi ile de, bir başka menajerle de Galatasaray'ın menfaatine olan her oyuncuyu görüşürüz. Galatasaray büyük bir camia. Dünyada ismi en çok bilinen markalardan biri. Her geçen gün daha popüler hale geliyor. Bir oyuncu bize menajerler, aracı menajerler üzerinden ulaşır. Peşinen evet veya hayır demeyiz. Şartlar masaya gelir. Maksimum faydalanacağımız yolu seçeriz. George Gardi de önemli transferlere imza atmıştır. Bundan sonra da önemli transferlere imza atacaktır. Transfer süreci, menajerler... Bu bir meslek. Onların önerilerini doğru değerlendirip tercih yapmak lazım. Menajerlerin isimlerine bakarak hiçbir kulüpte karar verilmez."

"Artık pasta gördüğümüz zaman, hangi pozisyonda durmam gerektiğini çok ciddi düşünüyorum."

"Gerçekten hem mizah olarak güldüğüm hem de ağır hakaretlere maruz kaldığım konu bu pasta. Tottenham maçı yaşadık. Icardi ve Osimhen müthiş oynadı. Tüm Galatasaraylılar'ın heyecanla final hayal ettiğini biliyoruz. Öyle bir oyun oynandı ki sahamızda, Tottenham Avrupa Ligi'nde önemli rakiplerden biriydi bu kupayı alma konusunda. O gün Galatasaray 28 şut attı. 6 tane kaçırdığı net pozisyon var. Rakip ceza sahasında 40 kere topla buluşmuşuz. Rakibe 5 şut imkanı vermişiz. Müthiş bir oyunla, Galatasaray'ın son yıllarda en yüksek performanstı. Biz bir hayal kurmaya başladık Galatasaraylılar olarak. O maçın ardından Kayseri deplasmanına gittik. Deplasmana gidince oradaki üyelerle görüşürüz. Misafir olarak katıldık. İnisiyatif almadığım bir akşamda önümüze getirilen pastayla fotoğraf paylaşıldı. Pastanın şeklinin ne olduğunu, sosyal medyada çıkınca gördüm. Erken havaya girmek şu bu değil. Oradaki arkadaşlarımızın hayalinin yansımasıydı bu pasta. Keşke çektirmeseydim demedim hiç. Keşke daha erken açıklama yapsaydım. Ben sosyal medyada mesnetsiz suçlamalarla karşı karşıya kaldım ama bu pasta mevzusu çok büyüdü. Ekranlarda da kullanıldı. Gitmiş olduğunuz bir yerde ev sahibinin ikramını reddetmek kültürümüzde yok. O gün bir hayal üzerine bir pastaydı. Nasip olmadı ama finali izledik. Finaldeki iki takımla maçlar yaptık. Kupayı kazananı burada sahayı dar ederek yendik. Bir takım talihsiz sonuçlar almasaydık final oynayabilirdik. Başarabilecek güçteydik. Olmadı. Bizim işimiz yeniden motive olmak. Bu pastayı hazırlayan çocuklar, benden daha çok üzüldüler. Buradan onlara sesleniyorum; bu bir iyi niyetti ama ceremesini çektik mi çekiyoruz. Şampiyonluk kutlamalarında pasta geliyor, hangi pozisyonda durmam gerektiği konusunda ciddi düşünüyorum."

"Çok ciddi eleştiriler oldu ama Yenikapı kutlamaları başarılıydı, cesaret örneğiydi. 1 milyon taraftarla şampiyonluk kutlaması müthiş bir şeydi. Daha önce yapılmadı, bundan sonra kaç kişi cesaret edebilir bilmiyorum. Orada çok büyük emek vardı. Orada da bir komite vardı. Bir kişiyi suçlama gibi bir linç kültürü var. Burada da bendim, Eray Bey'di, şuydu buydu. Orada da bir komite vardı ama ben yoktum. Oradaki arkadaşlarımız, 3-4 gün eve gitmedi. Gece gündüz orada emek verildi. Mayıslar bizimdir diyoruz ama o mayısta bizi yağmurlu bir gün bekliyormuş. Olağan dışı yağmurlu bir hava vardı. İstanbul dışından gelenler de vardı. Aksilikler oldu mu oldu. Özür diliyoruz. Oyuncular çıkmakta geç kaldı, kabul ediyoruz. Aksaklıklara rağmen büyük ve unutulmaz bir kutlama yaşandı. Drone gösterisi vardı o gün, hava şartları müsaade etmedi. Onu da yapsaydık müthiş bir atmosfer olacaktı. Drone gösterisi, son maça kaldı. 1 milyon kişinin drone gösterisini görmesi, mutluluğu zirveye çıkaracaktı. O eksik kaldığı için üzgünüz. Oraya emek veren herkes kutluyorum. Böyle bakmak lazım. Aksilikler için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Tarihe not düşülecek, ilk ve tek büyük kutlamaydı."

"Morata kiralık ve sözleşmeli oyuncumuz. Yenikapı'ya çocuklarıyla geldi. Çocuğuyla ilgili küçük bir problem oldu. Daha fazla problem olmaması için gitti. Suni gündemler, şöyle böyle tartışma doğru değil. O da zaten sosyal medya hesaplarından şampiyonluğu kutladı. Önemli oyuncularımızdan bir tanesi."

"Icardi'nin sazı bıraktığı yerden devam edeceğine inanıyorum. İyi çalışıyor. Son haftalarda buradaydı. Kemerburgaz'da fizyoterapistlerimizle çalıştı. Harfiyen gidiyor, hatta bir miktar önde gidiyor. 4 Temmuz'da sezon açılışı var, Icardi de gelip başlayacak diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon müthiş goller atacağını, 'Aşkın Olayım' şarkısını yine söyletecek. Türkiye'yi, Galatasaray'ı çok seviyor. Aidiyetle bağlı. Icardi de Osimhen'e benziyor. İlk sezon kiralık geldi, sonra Suudi takımlarından teklif geldi, uzun ve zor bir süreçti, birçok teklife 'hayır' diyerek, Galatasaray'ın bütçesine uygun şartlarla kazandırıldı. Sözleşmeli oyuncumuz. Bu sezon kaldığı yerden devam edecek."

"Ali Sami Yen bu kulübü kurarken 'Türk olmayan takımları yenmek' diyerek kurdu. Avrupa'da başarıdan uzak kalmayı kabullenemez Galatasaray. Avrupa'da 25 sene önce alınmış bir kupa var. Kupa bir serüvenin sonudur. Artık Avrupa'da başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak, akabinde final oynamak plan olmalı. Bir kere kazanıp 25 sene uzak kalmamak için ekonomik altyapıyı kurmak lazım. Dursun Özbek başkanımızı, Galatasaray için bir şans olarak değerlendirmiştim. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Dursun Özbek, önemli sportif başarılar dışında ekonomik hamleler de yapıyor. Sürdürülebilir başarılarla Galatasaray'ın önümüzdeki dönemi yaşaması, inişler çıkışlar yaşamaması için uğraşıyor. Çok önemli projeler var. Florya'da henüz imza yok, komisyon çalışıyor, Galatasaray için en doğru karar alınacaktır. Ben çok zaman verecek bilgiye sahip değilim, başka ekibin yönettiği bir konu. Riva var. Riva'nın müteahhiti değişti, genel kurulda başkanımız anlattı. Yeni bir ihale yapıldı. Galatasaray'ın 550 tane villası olacak, gelirlerin yüzde 95'i Galatasaray'a gelecek. 150-200 milyon dolar gelir elde edilecek. Florya'dan minimum 300 milyon dolarlık beklenti var. Galatasaray 50 sene sonra yeni bir tesise geçti. Arazi şöyle böyle tartışmalarının dışında tüm oyuncuların hayranlıkla baktığı bir tesis var. Birinci aşaması bitti, ikinci aşaması var. 6 bin metrekare bina ve 4 saha yapılacak. Proje ve ruhsat aşamasındayız, bitecek. Mecidiyeköy'ü bir değere dönüştürdü. Vadi İstanbul ile Galatasaray arasında 62 dönümlük bir arazi var, başkanımız kazandırdı. Orada müthiş bir proje için çalışıyor, basketbol, voleybol... Galatasaray'ın 17 branşı var, her biri dağınık yerde. Çok büyük bir projeyi büyük bir özveriyle götürüyor. Bu projeler hayata geçince müthiş ekonomik gücü olacak Galatasaray'ın. Bu da Galatasaray'ı Avrupa'da başarılara, finallere götürecek bir alt yapı. Galatasaray'ı artık Avrupa'nın en büyük 20 kulübünden biri yapmak. Avrupa'yla o kadar büyük uçurum var ki. Real Madrid'in kadro değeri 1.33 milyar Euro. Manchester City'nin 1.22 milyar Euro. Arsenal 1.1 milyar Euro. Avrupa'nın 5 büyük liginde, ara o kadar büyük açılmış durumda ki 5 büyük lig dışında sadece 3 takım mücadele etmeye çalışıyor, bir tanesi Galatasaray. Galatasaray'ın kadro değeri 266 milyon Euro."

"Üç takımdan biri Benfica, diğeri Sporting Lizbon. Sporting'in 511, Benfica'nın 350 milyon Euro'larda. Galatasaray ilk 5 büyük lig dışından gelip 20 takım arasına girmek için büyük mesafe kat ediyor."

"Galatasaray'da sezon bitti. Sıfır puan farkla tekrar yarışa başlıyoruz. Futbol sezon bittiği zaman her şeyin sıfırlandığı bir yarışma. Bir önceki sezondan cebinize sadece finansal başarı kalıyor. Biz 26. şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedefliyoruz. Bu sene çıtayı biraz daha yukarı taşıdık, hem kupayı hem ligi kazandık. Önümüzdeki sezon bu kupaların yanına Avrupa başarısı gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmalıyız."

"Bu sezon şöyle bir algı oluşturuldu; her sene Galatasaray mı şampiyon olacak, bırakın bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, hatta Fenerbahçe de değil Ali Koç şampiyon olsun. Rakip takım yöneticileri dahi böyle bir algı oluşturdu. Hep siz mi şampiyon olacaksınız dediler, evet hep biz şampiyon olmak istiyoruz."

"En iyi olmak istiyoruz. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Birileri mutlu olsun diye şampiyonluk şuna gitsin temennisi yanlış. Doğru olan hak edenin kazandığı, adaletli, eşit bir lig olsun, iyi olan kazansın. Biz iyi olacağımıza yürekten inanıyoruz. İyiler sonunda mutlaka kazanır."