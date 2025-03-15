İbrahim Hatipoğlu taraftara seslendi! 'Meşaleleri yakın'

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:21

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:21

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı gönderdi.

"Taraftara şampiyonluk mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu "Meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.