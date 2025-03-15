İbrahim Hatipoğlu taraftara seslendi! 'Meşaleleri yakın'
Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı camiaya yönelik konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından kısa bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetici, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı gönderdi.
"Taraftara şampiyonluk mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hatipoğlu "Meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #galatasaray #İbrahim Hatipoğlu #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- İbrahim Hatipoğlu taraftara seslendi!
- Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!
- Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti!
- Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
- Galatasaray'dan sezonun 9. gol yemeyen maçı!
- Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4
- Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak
- Hatice Akbaş dünya şampiyonası'nda finalde
- Gençlerbirliği'nde 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı!
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Dışı çıtır içi yumuşacık: Pratik patates köftesi tarifi
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
- İş insanı Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı
- Terör örgütünden 'mümkün değil' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- PYD'ye muhalif Kürtlerden sert eleştiriler