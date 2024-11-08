İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Terazi devrildi'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Terazi devrildi'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:21

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu ve Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

"Biz 2 senedir büyük hakem hatalarına rağmen şampiyon oluyoruz. Acun Ilıcalı ile bir diyaloğumuz oldu. Bugün kulübümüze bir belge gönderildi. Acun Ilıcalı ile aramızdaki konuşmaları yayınlamak için belge gönderdiler ve 40 dakika verdiler! Hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüşme oluştu. Ancak bir anlaşma olmadı. Böyle bir ortak açıklama olmadı. Bilgimiz olmadan sosyal medya paylaşımı duyuruldu. Henüz konuşulacak çok şey vardı. Biz bir terazi kurmaya, adilce ölçmeye çalıştık.Terazi devrildi. Tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Böyle önemli bir maç öncesi camiadan özür diliyorum."


Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #acun ılıcalı #hakem

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan çok sert Galatasaray açıklaması: 'Maalesef teraziden kaçan bir takım görüyoruz'

Acun Ilıcalı'dan çok sert Galatasaray açıklaması: 'Maalesef teraziden kaçan bir takım görüyoruz'
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya flaş yanıt! 'Böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir'

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya flaş yanıt! 'Böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir'
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması! 'Galatasaray ile mutabakata vardık'

Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması! 'Galatasaray ile mutabakata vardık'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler