İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Terazi devrildi'
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu ve Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.
"Biz 2 senedir büyük hakem hatalarına rağmen şampiyon oluyoruz. Acun Ilıcalı ile bir diyaloğumuz oldu. Bugün kulübümüze bir belge gönderildi. Acun Ilıcalı ile aramızdaki konuşmaları yayınlamak için belge gönderdiler ve 40 dakika verdiler! Hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüşme oluştu. Ancak bir anlaşma olmadı. Böyle bir ortak açıklama olmadı. Bilgimiz olmadan sosyal medya paylaşımı duyuruldu. Henüz konuşulacak çok şey vardı. Biz bir terazi kurmaya, adilce ölçmeye çalıştık.Terazi devrildi. Tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Böyle önemli bir maç öncesi camiadan özür diliyorum."
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